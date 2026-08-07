Enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve küresel ölçekteki fiyat hareketlilikleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, benzin grubunda yeni bir fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,43 TL'lik bir artış öngörülüyor. Ancak yürürlükte olan eşel mobil sistemi sayesinde bu zammın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

Eşel Mobil Sistemi Zammı Nasıl Etkileyecek?

Uygulanan sistem gereğince, fiyat artışının yüzde 25'lik kısmı doğrudan pompaya yansırken, kalan yüzde 75'lik büyük bölümü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'nden karşılanacak.

Pompaya Yansıyacak Tutar: Yapılan hesaplamalar neticesinde, 1,43 TL'lik zammın yaklaşık 1,06 TL 'lik kısmı sürücülerin pompa fiyatlarına yansıyacak.

İndirimler ÖTV'ye Sayılıyor: Öte yandan, olası indirimlerin de tamamı ÖTV düzenlemeleri kapsamında karşılandığı için pompa fiyatlarında her zaman anlık aşağı yönlü değişimler tüketiciye doğrudan yansımayabiliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (İstanbul, Ankara ve İzmir)

Mevcut piyasa koşullarında büyük şehirlerimizde ortalama akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde sıralanıyor: