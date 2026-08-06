Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "Terörsüz Türkiye" vizyonuna ve bu kapsamda hazırlanan yeni kanun teklifine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Terörden arındırılmış bir Türkiye idealinin önemine dikkat çeken Gürlek, sürecin tüm milletin ortak geleceğini korumayı amaçladığını belirtti.

"Terörsüz Türkiye Millî Bir Devlet Politikasıdır"

Açıklamasında terörle mücadelede ve toplumsal huzurun sağlanmasında atılan adımların kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Bakan Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan millî bir devlet politikasıdır. Bu tarihî iradeye liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, katkı sunan siyasi partilere, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kanun Teklifi İçin "Hayırlı Olsun" Dileği

Süreç kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere ve kanun teklifine de değinen Gürlek, atılan adımların ülkenin yarınları için büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Kanun teklifinin ülkemize, milletimize ve ortak geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.