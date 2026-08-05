Terörsüz Türkiye Sürecinde Yasal Adım Atılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları kapsamında hazırlanan yasal düzenleme teklifinde sona gelindi.

“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” adı verilen düzenlemenin 12 maddeden oluştuğu belirtildi. Teklif, terör örgütü PKK/KCK’nın silah bırakması ve örgütsel faaliyetlerine son vermesi halinde uygulanacak hukuki süreci düzenliyor.

Teklifin, TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından komisyondaki görüşmelerin başlaması ve kısa süre içerisinde Genel Kurul gündemine alınması planlanıyor.

Teklif AK Parti Grubu'nda Değerlendirilecek

Kanun teklifine ilişkin AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerine bilgilendirme yapılacak. Toplantıya AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlık edecek.

Bilgilendirme toplantısının ardından teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulmasıyla yasama süreci resmen başlayacak.

12 Maddelik Teklif Neleri Düzenliyor?

Hazırlanan düzenleme kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün ve bağlantılı yapıların fiili varlığını sona erdirmesi, kontrolündeki silah ve mühimmatları teslim etmesi durumunda uygulanacak hukuki süreç ele alınıyor.

Teklifte, örgütün silahsızlandığının güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilmesi öngörülüyor.

Bazı Suçlar Kapsam Dahilinde Olacak

Teklif kapsamında;

Terör örgütünü kurma veya yönetme,

Örgüte üye olma,

Bilerek ve isteyerek yardım etme,

Örgüt propagandası yapma,

Terör örgütünün faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlar,

düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

Ancak örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005 öncesinde işlenen ve ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak.

Soruşturma ve Cezalarda Erteleme Düzenlemesi

Teklifte, kapsam dahilindeki kişiler için soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerine ilişkin erteleme hükümleri de yer alıyor. Buna göre;

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl,

15 yıldan fazla hapis cezası, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 10 yıl,

süreyle soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi öngörülüyor.

Belirlenen sürelerin suç işlenmeden geçirilmesi halinde bazı dosyalarda düşme veya infaz edilmiş sayılma hükümleri uygulanabilecek.

Süreci Takip Edecek Kurul Oluşturulacak

Kanunun uygulanmasını takip etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul oluşturulması planlanıyor. Kurulda;

Adalet Bakanı,

Dışişleri Bakanı,

İçişleri Bakanı,

Milli Savunma Bakanı,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

MİT Başkanı,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak.

Ayrıca TBMM bünyesinde 17 üyeden oluşan İzleme Komisyonu oluşturularak sürecin takip edilmesi öngörülüyor.

Başvurular İçin 6 Aylık Süre

Düzenlemeye göre, Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından kanundan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi tanınacak.

Teklifin TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından Adalet Komisyonu sürecinin başlaması ve görüşmelerin tamamlanması halinde düzenlemenin bu hafta içerisinde yasalaşması bekleniyor.