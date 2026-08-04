ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerelerin yeniden başladığını duyurmasının ardından küresel piyasalardaki tansiyon düşerken, petrol fiyatlarında da kısmi bir gerileme yaşandı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirim haberi netleşmeye başladı.

Yapılan hesaplamalara göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 6,37 lira indirim yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İndirim Ne Zaman Pompaya Yansıyacak?

Mevcut piyasa koşullarının korunması durumunda, motorindeki dev indirimin 5 Ağustos Çarşamba günü gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması planlanıyor. Sürücüler, gece yarısından sonra geçerli olacak indirimle birlikte motorini daha uygun fiyata depolayabilecek.

Eşel Mobil Sistemi ve Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanması

28 Şubat tarihinde başlayan süreçle birlikte petrol fiyatlarındaki ani yükselişlerin enflasyona etkisini azaltmak amacıyla hükümet eşel mobil sistemini devreye almıştı. Bu sistem kapsamında akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ayarlarıyla zamların pompaya tam yansımasının önüne geçilirken, dezenflasyon süreci de desteklenmişti.