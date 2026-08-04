Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren kritik bir duyuru yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı, yapılan yüzde 17,76'lık zamla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmiş ve ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte SSK emeklileri 17 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını almıştı. Ancak taban aylık düzenlemesi nedeniyle aradaki farklar henüz hesaplara geçmemişti. Beklenen müjdeli haber SGK'dan geldi.

7 Ağustos'ta Hesaplarda Olacak

SGK tarafından yapılan resmi açıklamada, ödemelerin yapılacağı tarih net bir şekilde duyuruldu:

"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz."

Kimler Fark Ödemesi Alacak?

Yapılan bu yasal düzenleme; 20 bin liradan yüksek, ancak yeni taban tutar olan 23 bin 552 liradan düşük maaş alan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.