Tunceli'de uzun süredir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ve üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk işlemleri tamamlandı.

6 Şüpheliden 5'i Tutuklandı

Hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Yıllardır sır perdesi aralanmaya çalışılan Gülistan Doku dosyasındaki bu yeni ve kritik gelişmeler, soruşturmanın derinleşerek sürdüğünü gösteriyor. Adli makamların olayla ilgili titiz ve çok yönlü incelemeleri devam ediyor.