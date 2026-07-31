Milyonlarca emeklinin merakla beklediği taban aylık düzenlemesinde resmi süreç tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelerin ardından kabul edilen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yapılan yasal düzenlemeyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı yüzde 17,76'lık zam oranıyla 20 bin liralık seviyesinden 23 bin 552 liraya yükseltildi.

Maaş Farkları Ağustos Ayı Başında Yatırılacak

Temmuz ayı zamlarının ardından normal maaş ödemeleri takvimi işlemeye başlamıştı. SSK emeklileri ödemelerini 17 Temmuz'da alırken, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarına kavuşmuştu. Ancak taban aylık artış düzenlemesinin yasalaşma süreci devam ederken, bu tutar üzerinden maaş alan emekliler için fark ödemeleri askıda kalmıştı.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte tüm engeller kalktı: