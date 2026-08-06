Ankara kulislerinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Türkiye'nin uzun süredir gündeminde yer alan ve terörle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayan "Terörsüz Türkiye" süreci tüm hızıyla sürerken, liderler zirvesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Duyurdu

Kritik görüşmenin saatine ve detaylarına ilişkin açıklama, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir."

Masadaki En Önemli Başlık: 12 Maddelik Çerçeve Yasa

PKK'nın kendini feshettiği ve silah bıraktığını açıkladığı tarihi sürecin ardından, TBMM'de hayata geçirilmesi öngörülen yasal düzenlemeler hız kazandı. Bu kapsamda hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa tasarısının detayları netleşti.

İsim Netleşti: Tasarının adının "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olduğu açıklandı.

İmzalar Atılıyor: AK Parti grubunda imzaya açılan ve tüm milletvekillerinin imzalaması kararlaştırılan tasarıda, MHP grubunda ilk imzayı lider Devlet Bahçeli attı. Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Demirtaş evine, Ahmetler makama, Öcalan umuda kavuşmalı" yönündeki açıklamaları siyaset gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Külliye'deki Zirvenin Gündeminde Ne Var?

Bugün gerçekleştirilecek kritik baş başa görüşmede, iç ve dış politikaya dair pek çok başlık ele alınacak olsa da ana gündem maddesini yeni yasal süreç oluşturacak. Ankara kulislerinde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda sahadan gelen güvenlik raporlarının liderlerin masasında olacağı ve atılacak yeni adımların kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği ifade ediliyor.