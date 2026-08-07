Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında bağış yönetimiyle Türkiye'nin gündemine oturan Ahbap Derneği, peş peşe gelen operasyonlar ve hukuki süreçlerle sarsılmaya devam ediyor. Yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce mal varlıklarının idaresi için kayyum görevlendirilmişken, süreç bu kez tescilli bir boyut kazandı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, Ahbap Derneği’nin bizzat yönetimine kayyum atandı. Bu hukuki hamle ile birlikte derneğin fesih süreci de resmen tetiklenmiş oldu.

Süreç Nasıl Buraya Evrildi?

Türkiye'nin günlerce konuştuğu soruşturma dalgasında, derneğin kurucusu Haluk Levent ve denetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte sanat ve cemiyet hayatından Fatih Altaylı, Öykü Serter, Fatih Portakal, Mahsun Kırmızıgül ve Hazal Kaya gibi tanınmış pek çok sima da emniyete giderek ifade vermiş, duygularının istismar edildiğine yönelik beyanlarda bulunmuştu.

Elde edilen deliller, MASAK raporları ve etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde atılan adımlar neticesinde mahkeme, derneğin varlığını korumak ve hukuki süreci netleştirmek adına yönetim kayyumu atama kararını hayata geçirdi. Alınan bu kararla birlikte derneğin geleceği ve tasfiye süreci merakla takip ediliyor.