Kanun Teklifinin Kapsamı ve Temel Amaçları

Hazırlanan düzenleme, PKK/KCK terör örgütünün ve bu yapıya bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve elindeki tüm silah ile mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesini ve bunun Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasını baz alıyor. Bu şartların sağlanmasının ardından, yürütülen soruşturmalar, kovuşturmalar ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesine yönelik mekanizmalar devreye girecek.

Teklif; örgütü kurma, yönetme, üye olma, bilerek yardım etme, propaganda yapma suçları ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki suçları doğrudan kapsama alıyor.

Soruşturma ve Kovuşturmaların Ertelenmesi Nasıl İşleyecek?

MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanması şartıyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren suçlar hariç tutulmak kaydıyla şu erteleme süreleri uygulanacak:

15 Yıl veya Daha Az Cezalar: Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl süreyle ertelenecek.

15 Yıldan Fazla ve Müebbet Cezalar: 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise erteleme süresi 10 yıl olarak uygulanacak.

Erteleme süresi boyunca dava zamanaşımı işlemeyecek; deliller muhafaza edilecek ve müsadereye konu malvarlıkları hakkında tasfiye kararı verilerek Hazineye irat kaydedilecek.

Hükümlülerin İnfaz Durumu ve Süreç Takibi

Kanun teklifine göre, yine MGK kararının ardından belirlenen suçlardan toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanların cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla veya müebbet/ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanların cezalarının infazı ise 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenebilecek.

Suç İşlenmeme Şartı: Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde erteleme kararları kaldırılarak infaza veya yargılamaya kaldığı yerden devam edilecek. Belirtilen süre suç işlenmeksizin atlatıldığı takdirde, ceza infaz edilmiş veya düşme kararı verilmiş sayılacak.

Üst Düzey Koordinasyon ve İzleme Mekanizmaları

Sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla geniş kapsamlı kurumsal yapılar oluşturuluyor:

Üst Kurul: Cumhurbaşkanlığı Yardımcısının başkanlığında; Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri'nden oluşan bir Kurul faaliyet gösterecek.

TBMM İzleme Komisyonu: Meclis Başkanlığı bünyesinde kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek ve tavsiyelerde bulunmak üzere bir İzleme Komisyonu kurulacak. Kurul, çalışmalarını düzenli olarak TBMM'ye raporlayacak.

Başvuru Süresi ve Uygulama Esasları

Düzenleme hükümlerinden yararlanmak isteyen kişilerin, MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya görevlendirilen kurumlara yazılı olarak bildirimde bulunması gerekecek. 17,5 saatlik maratonun ardından Adalet Komisyonunda kabul edilen teklifin, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.