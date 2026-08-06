Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandıran gelişmeye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Ahbap Derneği'nin banka hesaplarına yönelik ayrıntılı bir inceleme başlatıldı. 2023 yılı ve sonrasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı yardımları kapsayan raporda, para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı.

38 Ünlü İsmin Bağışları Listede

MASAK'ın hazırladığı rapora göre, çok sayıda tanınmış şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi derneğe yüksek tutumlu ödemeler gerçekleştirdi. Toplam 38 ismin yer aldığı raporda öne çıkan bazı bağışlar ve tutarları şu şekilde sıralandı:

1'er Milyon Lira Bağışlayanlar: Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan Tevetoğlu, Sibel Can ve Nevzat Aydın.

562 bin 386 Lira: Ali Atay

500'er bin Lira: Ebru Gündeş, Somer Sivrioğlu ve Genco Erkal.

400 bin Lira: Halit Ergenç (İki ayrı işlemle)

320 bin Lira: Hasan Can Kaya

Söz konusu transferlerin açıklama kısımlarında ise genellikle "bağış", "deprem yardımı" veya benzeri ifadelerin bulunduğu tespit edildi.

Bağışlar Amacına Uygun Kullanıldı mı?

Yürütülen soruşturma kapsamında, hayırseverlerin ve ünlü isimlerin yaptığı bağışların akıbeti didik didik inceleniyor. Soruşturmanın odak noktaları arasında şunlar yer alıyor:

Bağışçılar adına usulüne uygun makbuz düzenlenip düzenlenmediği,

Paraların beyan edilen yardım ve afet faaliyetlerinde harcanıp harcanmadığı,

Bağışların sonraki aşamalarda hangi kişi ve şirket hesaplarına aktarıldığı,

Şirket veya üçüncü kişiler adına kayıtlı hesaplardan yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla olan bağlantıları. İran'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması: "Tehditler Sona Erene Kadar Kapalı Kalacak!" İçeriği Görüntüle

İyi Niyetli Bağışçılar "Suçtan Zarar Gören" Konumunda

Soruşturmanın en kritik detaylarından biri ise hukuki statüye ilişkin yapılan vurgu oldu. Yetkililer, bağışların amacı dışında kullanıldığının tespiti durumunda, iyi niyetle yardımda bulunan vatandaşların ve ünlü isimlerin suçtan zarar gören (mağdur) konumunda olacağının altını çizdi.