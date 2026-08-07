Yüz yılımızın en önemli devlet aklı ile inşa edilen adımlarından biri olan “milli birlik ve kardeşlik” başlığı Altın da “Terörsüz Türkiye” sürecini tamamlamak üzereyiz. Iğdır halkı terör belasından ciddi mağduriyetler yaşadı, bölge insanımızın kırk yılı aşkın kanayan yarası, Devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehditi olan terör belasından kurtulma arifesindeyiz.

İnşAllah kısa zaman içinde siyasetin tüm kesimlerince sahiplenilmiş, Milletimizin tüm kimlikleri ile kucaklanmış bu proje teorik safhasından fiili duruma doğru bitiş noktasına yaklaşmıştır. Cumhur ittifakımızın değerli liderlerinden sayın Devlet Bahçelinin bu sürece olan katkıları, Sayın CB’nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın icra makamındaki kararlı duruşu ve Gazi meclisimizin başkanlığında siyasi partilerimizin samimiyeti ile “terörsüz Türkiye” şafağı ülkemizin üzerine doğmaya başlamıştır.

Allah’ın izni ve milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır. Ülkemiz tüm enerjisini ekonomik kalkınma ve bölgesel huzur, güven ve refah noktası olarak hak ettiği konuma erişecektir.