Küresel petrol fiyatları ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzine geçtiğimiz günlerde uygulanan 1,06 TL'lik zammın ardından yeni bir artış beklentisi ortaya çıktı.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, benzinin ürün fiyatında 2,08 TL'lik artış bekleniyor. Bu yükselişin tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı, hesaplamalara göre 1,56 TL'lik bölümünün sürücülere yansıyacağı belirtiliyor.

Birkaç Günde Benzine 2,62 TL Zam

Yeni artışın gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları kısa süre içerisinde ikinci kez zamlanmış olacak.

Geçtiğimiz günlerde pompaya yansıyan 1,06 TL'lik artışa, beklenen 1,56 TL'lik yeni zam da eklendiğinde benzinin litre fiyatındaki toplam yükseliş 2,62 TL'yi bulacak.

Yeni fiyat artışının gerçekleşmesi halinde akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların gece yarısından itibaren yeniden değişmesi bekleniyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra döviz kuru da önemli rol oynuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip ediliyor. Belirli fiyat değişim farklarının oluşmasıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.

Bunun üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Böylece küresel piyasalardaki fiyat değişimleri ve döviz hareketleri, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına da yansıyabiliyor.