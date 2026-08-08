Ortak Akıl ve Sağduyu Vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu toplantısında söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Türkiye'nin uzun süredir çözüm bekleyen meselelerinin ortak akıl, sağduyu ve yapıcı bir yaklaşımla ele alınmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Konuşmasında siyasi ve toplumsal sorunların çözümünde kullanılan dilin belirleyici rolüne değinen Şahin, yapıcı üslubun farklı görüşlerin aynı zeminde buluşmasını sağladığını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" Hedefi Geleceğimiz İçin Kritik Adım

Gündemdeki "Terörsüz Türkiye" hedefini de değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Şahin, bu sürecin ülkenin huzuru, güvenliği ve geleceği açısından tarihi bir adım olduğunu belirtti. Bu tür kapsamlı meselelerin günlük siyasi polemiklerin ötesinde tutulması gerektiğini vurgulayan Şahin, Meclis'in bu noktada büyük bir sorumluluk üstlendiğinin altını çizdi.

Meclis'in farklı siyasi görüşlerin temsil edildiği en önemli istişare zeminlerinden biri olduğunu belirten Şahin, ülkenin uzun zamandır mücadele ettiği büyük sorunların çözümü için komisyonların bir araya gelebilmesinin başlı başına önemli bir kazanım olduğunu sözlerine ekledi. Toplumsal meselelerin çözümünde çatışma yerine diyalog ve uzlaşma kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini belirten Şahin, TBMM çatısı altında yürütülen çalışmaların Türkiye'nin yarınları için taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.