Çelik, Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası kapsamında Meclis'ten geçirilen düzenleme ile ilgili "Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır" dedi.

Birincisi, hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Bahçeli tarafından net bir irade ortaya konuldu. İkincisi, partimiz ve Cumhur İttifakı açısından bakıldığında, yapılan çalışmalar çerçevesinde net bir yol haritamız vardı. Burada devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde nasıl bir yol izleneceği görülüyordu. Devlet kurumlarının hangi çalışmaları yapacağı net bir şekilde önümüzdeydi. Üçüncüsü de net bir hedefe sahiptik. O hedef de Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge olarak ifade ettiğimiz; birbirinden ayrılmaz, iç içe geçmiş, bütünleşik ve aralarındaki bağlantı kuvvetli olan hedeflerin, detaylandırılmış bir yol haritasıyla gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalardı.