Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ederken sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. Paylaşılan verilere göre, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında artış bekleniyor. Tahmine göre benzinin litre fiyatına 1,50 TL, motorinin litre fiyatına ise 5,14 TL zam yapılması öngörülüyor.

Ancak söz konusu rakamların kesinleşmiş bir zam olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yapılan paylaşımda fiyatların beklenti ve tahmin niteliğinde olduğu özellikle vurgulandı.

Benzin 72,95 TL, motorin 85,41 TL olabilir

Zam beklentisinin gerçekleşmesi halinde paylaşılan hesaplamalara göre akaryakıt fiyatları şu seviyelere ulaşabilecek:

Benzin: 1,50 TL zam → 72,95 TL

1,50 TL zam → Motorin: 5,14 TL zam → 85,41 TL

5,14 TL zam → LPG: 34,34 TL

LPG fiyatında ise herhangi bir artış beklentisi bulunmuyor.

Zam hesaplamasında petrol ve dolar etkisi

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası piyasalardaki petrol ve ürün fiyatları ile döviz kuru önemli rol oynuyor. Paylaşılan son hesaplamada Brent petrolün varil fiyatı 89,93 dolar, dolar kuru ise 47,71 TL olarak gösterildi.

Zam beklentisinin, uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarının son günlerdeki ortalaması dikkate alınarak ve kamu yararı gözetilerek hesaplandığı belirtildi.

Akaryakıt fiyatlarında gözler gece yarısında

Benzin ve motorinde beklenen artışın gerçekleşmesi halinde akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları gece yarısından itibaren değişebilecek.

Özellikle motorinde beklenen 5,14 TL'lik artış, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini doğrudan artıracak. Ancak zam tutarlarının piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceği ve resmi olarak kesinleşmiş bir fiyat açıklaması yapılmadan rakamların tahmin olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Not: Paylaşılan zam rakamları beklenti niteliğindedir. Resmi fiyat, güncellemelerle netlik kazanacaktır.