Petrol piyasalarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine 11 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla yeni zam geldi. Sektörde 2,08 TL olarak hesaplanan artışın 1,56 TL’lik bölümü pompaya yansıdı.

Son günlerde peş peşe yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle araç sahiplerinin akaryakıt fiyatlarına yönelik takibi de yoğunlaştı.

Benzine 1,56 TL Zam Geldi

Yeni düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1,56 TL'lik artış gerçekleşti. Söz konusu zam öncesinde ürün fiyatında 2,08 TL'lik yükseliş hesaplanırken, uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle artışın tamamı tüketici fiyatlarına yansıtılmadı.

Zamla birlikte Türkiye genelinde benzin fiyatları bir kez daha değişti.

Benzin Fiyatları Ne Kadar Oldu?

11 Ağustos itibarıyla açıklanan fiyatlara göre benzinin litre fiyatı bazı büyükşehirlerde şu seviyelere yükseldi:

İstanbul: 69,77 TL

69,77 TL Ankara: 70,89 TL

70,89 TL İzmir: 71,17 TL

71,17 TL Doğu illeri: 72,53 TL seviyesinde

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Eşel Mobil Sistemi Zam Miktarını Sınırladı

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciye daha sınırlı şekilde yansımasını sağlayan eşel mobil sistemi de yeni zamla birlikte yeniden gündeme geldi.

Uygulama kapsamında petrol fiyatlarındaki yükselişin belirli bir bölümü Özel Tüketim Vergisi üzerinden karşılanırken, hesaplanan artışın tamamı pompaya yansıtılmıyor.

Son düzenlemede 2,08 TL'lik artışın 1,56 TL'si sürücülerin satın aldığı benzinin litre fiyatına yansıdı.

Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanma Akaryakıta Yansıyor

ABD ile İran arasındaki gerilimin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin gelişmeler de enerji piyasalarında yakından takip ediliyor.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik, Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarının da sık sık değişmesine neden oluyor. Önümüzdeki günlerde petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Sürücüler Fiyatları Yakından Takip Ediyor

Son zamla birlikte özellikle uzun mesafe yolculuk yapan ve araçlarını yoğun kullanan vatandaşların akaryakıt maliyetleri yeniden arttı. Benzin fiyatlarının yanı sıra motorin ve LPG fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikler de sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Not: Akaryakıt fiyatları gün içerisinde istasyonlara ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.