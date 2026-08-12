Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı kapsamında çalışmalarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşın bütçesini ve üretim maliyetlerini rahatlatacak yeni bir düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Daha önce akaryakıt fiyatlarındaki ani artışları sınırlamak amacıyla Eşel Mobil Sistemi'ni hayata geçiren bakanlık, bu kez doğrudan ÖTV indirimi hamlesiyle devreye giriyor.

Tüketiciye ve Üreticiye Çifte Rahatlama

Hazırlanan yeni ekonomik çalışmayla birlikte, özellikle motorin fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi amaçlanıyor. Bu adımın sadece bireysel araç sahiplerinin yükünü hafifletmekle kalmayacağı; aynı zamanda akaryakıtın ana girdi olduğu taşımacılık, lojistik, tarım ve sanayi sektörlerindeki maliyet baskısını da büyük ölçüde azaltacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarında yaşanacak bu indirimin zincirleme bir etki yaratarak genel dezenflasyon sürecine çok güçlü bir katkı sunacağını vurguluyor.

Resmi Gazete'de Yayımlanması Bekleniyor

Piyasalarda büyük bir heyecanla beklenen yeni ÖTV düzenlemesine ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiği ve bu gece yayımlanacak Resmi Gazete ile birlikte yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor.