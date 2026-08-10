Yapılan resmi açıklamaya göre, depremin merkez üssü Choco eyaletindeki San Jose del Palmar belediyesi yakınları olarak belirlendi. Sarsıntının yerin 96 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilirken, uzmanlar bu şiddetteki bir depremin yoğun nüfuslu bölgelerde ciddi hasara yol açabileceğine dikkat çekti.

Quibdo'da Ağır Hasar ve Yaralanmalar

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada eyalette çok şiddetli bir deprem meydana geldiğini doğruladı.

Merkez üssü San Jose del Palmar olmasına rağmen, eyalet başkenti Quibdo'da binalarda ağır hasar oluştuğunu ve yaralanmaların yaşandığını aktaran Vali Cordoba, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve ilk resmi raporun kısa süre içinde yayımlanacağını belirtti.

Başkent Bogota Dahil Birçok Kentte Hissedildi

Yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip Kolombiya'da meydana gelen deprem, ülkenin pek çok büyük şehrinde güçlü bir şekilde hissedildi. Başkent Bogota başta olmak üzere Cali, Manizales ve Pereira gibi kentlerde de sarsıntı, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu.

Başkent Bogota'da yüzlerce kişi sarsıntıyla birlikte evlerini hızla tahliye ederek sokaklara çıktı. Bölgedeki gelişmeler ve hasar tespit çalışmaları yakından takip ediliyor.