Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkisini artırarak sürdüren şiddetli muson yağmurları, devasa bir insani krize yol açmaya devam ediyor. Ülkenin Assam eyaletinde günlerdir süren şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlarda bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor.

Son 24 Saatte 2 Can Kaybı Daha

Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan son dakika açıklamasına göre, eyalet genelindeki felakette son 24 saat içerisinde 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu acı kayıplarla birlikte eyalet genelinde muson selleri nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 100'e yükseldi.

25 Bölgede 1,1 Milyondan Fazla İnsan Etkilendi

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamada felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Eyaletin tam 25 bölgesinde 1,1 milyondan fazla kişinin sel felaketinden etkilendiğini belirten Sarma, kurtarma ve yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Tarım Arazileri Zarar Gördü

Şiddetli yağışlar ve taşkınlar, bölgenin altyapısını tahrip ederken, eyalet genelinde 16 bin 951 hektarlık tarım arazisinin de tamamen sular altında kaldığı kaydedildi.

Güney Asya'nın Yıllık Kabusu: Muson Yağmurları

Güney Asya genelinde her yıl haziran-eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, başta Hindistan ve Pakistan olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere, toprak kaymalarına ve ciddi can ve mal kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.