Pezeşkiyan'dan İstifa İddialarına Net Yalanlama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, son günlerde bazı muhalif medya kuruluşlarında ve sosyal medyada dillendirilen istifa ettiği veya edeceği yönündeki iddialara son noktayı koydu. İran resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan halka hitap görüntülerinde iddialara tepki gösteren Pezeşkiyan, görevine devam edeceğinin altını çizdi.

İstifa iddialarını kesin bir dille reddeden Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstifa etsem, bunu alenen açıklarım. İstifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim."

Hamaney ve Silahlı Kuvvetler ile Anlaşmazlık İddialarına Yanıt

İran lideri Mücteba Hamaney ve ülkenin Silahlı Kuvvetleri ile aralarında bir ihtilaf olduğu yönündeki iddialara da değinen Pezeşkiyan, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bazı çevrelerin kasıtlı olarak bir anlaşmazlık algısı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Pezeşkiyan, Silahlı Kuvvetlerle tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Olası bir ihtilaf durumunda güç dengelerinin herkes tarafından bilindiğini belirten Pezeşkiyan, "Bir ihtilaf durumunda Silahlı Kuvvetlerin benim değil, Hamaney'in yanında yer alacağı herkes tarafından bilinmektedir" diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu. Pezeşkiyan'ın halka hitaben yaptığı bu önemli açıklamanın dört bölüm halinde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.