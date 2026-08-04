Fransa, meteoroloji tarihine geçecek aşırı sıcaklık ve kuraklık dalgasıyla mücadele ediyor. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ülke 1990 yılında sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak temmuz ayını yaşadı.

Temmuz ayındaki ülke geneli ortalama sıcaklık rekor kırarak 24,9 dereceye ulaştı. Fransa'daki önceki sıcaklık rekorları 2003 yılı ağustos ayında 24,8 derece ve 2006 yılı temmuz ayında 24,4 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Kuraklık ve Orman Yangınları Alarmı

Aşırı sıcaklıkların yanı sıra derin bir kuraklık kriziyle de karşı karşıya kalan Fransa'da, temmuz ayı boyunca yüzde 70 oranında yağış açığı kaydedildi. Bu oran, ülkeyi tarihindeki en kurak üçüncü temmuz ayına sürükledi.

Uzmanlar, rekor seviyelere tırmanan sıcaklıklar ile şiddetli kuraklığın orman yangını riskini katlanarak artırdığına dikkat çekiyor. Tarihinin en büyük yangın sezonundan geçen Fransa'da, bu yıl halihazırda 117 bin hektar alanın kül olduğu bildirildi. Yetkililer, iklim krizinin etkilerine karşı önlemlerin artırılması gerektiği konusunda uyarıyor.