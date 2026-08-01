Napoli Yakınlarında Korkutan Deprem

İtalya'nın güneyinde yer alan Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei bölgesi, 4,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem çevre yerleşimlerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Sarsıntının ardından bazı binalarda kısmi yıkımlar ve yapısal hasarlar meydana geldi.

Bazı Binalar Zarar Gördü

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle çeşitli yapılarda çatlaklar oluştu, bazı binalarda ise duvar ve cephelerden parçalar koptu. Olay yerine sevk edilen ekipler, risk taşıyan binalarda güvenlik önlemleri alırken hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yetkililer, vatandaşlardan hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

İncelemeler Devam Ediyor

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Hasarın boyutunun yapılacak detaylı incelemelerin ardından netleşmesi beklenirken, olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Uzmanlar, volkanik yapısıyla bilinen Campi Flegrei bölgesinde sismik hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtiyor.