Yerin Yüzlerce Metre Altında Büyük Trajedi

Pakistan’ın güneybatısında yer alan stratejik ve maden yataklarıyla bilinen Belucistan eyaletinde, sabah saatlerinde yürek yakan bir facia yaşandı. Sorange bölgesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait kömür madeninde, henüz belirlenemeyen bir nedenle biriken metan gazı patladı. Patlamanın şiddetiyle birlikte devasa maden galerisinde büyük bir göçük meydana geldi.

Kurtarma Ekipleri Zamana Karşı Yarışıyor

Eyalet yönetimi müfettişi Ghani Baloch tarafından yapılan ilk açıklamalarda, patlamanın ardından maden sahasında mahsur kalan işçilere ulaşmak için devasa bir operasyon başlatıldığı duyuruldu. Belucistan Maden ve Mineraller Bakanı Mir Shoaib Nosherwani de olay yerindeki çalışmaları bizzat koordine ettiklerini, ancak yer altındaki zorlu koşullar ve biriken gaz nedeniyle ekiplerin işinin son derece güç olduğunu belirtti.

Yapılan son tespitlere göre, ne yazık ki 30’un üzerinde madenci olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ve arama-kurtarma ekipleri, kayıp olabilecek diğer madenciler için enkaz altında arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güvenlik Önlemleri ve İhmal Tartışmaları Yeniden Gündemde

Sorange bölgesindeki bu son facianın ardından, maden işletmeciliğindeki güvenlik standartları ve denetim mekanizmalarının yetersizliği bir kez daha ulusal ve uluslararası kamuoyunun tepkisini çekti. Yetkililerden konuya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması bekleniyor.