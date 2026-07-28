Kumamoto'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kumamoto eyaletine bağlı Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16.27'de 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, başta Kumamoto olmak üzere çevredeki birçok bölgede de güçlü şekilde hissedildi.

Tsunami Uyarısı Yapıldı

Japon devlet televizyonu NHK'nin aktardığı bilgilere göre, depremin ardından Kumamoto kıyısındaki Yatsuşiro Denizi sahilleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan resmi açıklamaları takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.

İlk Belirlemelere Göre Can Kaybı Yok

Deprem sonrası şu ana kadar ölü ya da yaralı olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve güvenli alanlarda bulunmaları çağrısında bulundu.