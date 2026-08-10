Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, cephe hattındaki güç dengelerini sarsacak yeni ve kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’daki varlığına ve sevkiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

50 Bin Asker ve Füze Birliği Sevkıyatı

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya topraklarına konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaşacağını ifade etti. Ukrayna askeri istihbarat birimleri de Kuzey Kore'ye ait bir füze birliğinin Rusya'nın batısına doğru intikal etmeye başladığını doğruladı.

Füze Sevkiyatı: İntikal eden söz konusu birliğin 120 balistik füze ve 6 fırlatıcı araçla donatılabileceği kaydedildi.

Kursk Kayıpları: Kuzey Kore'nin daha önce Kursk bölgesine 14 bin civarında asker gönderdiği ve bu birliklerin çatışmalarda binlerce kayıp verdiği aktarıldı.

Teknoloji Transferi: Zelenski, Kuzey Kore'nin bu hamleyle modern savaş deneyimi kazandığını ve karşılığında Rusya'dan askeri teknoloji alacağını vurguladı. Pyongyang yönetiminin ayrıca Rusya'ya milyonlarca mühimmat, balistik füze ve roketatar sistemi sağladığı da gelen bilgiler arasında.

Hava savunma sistemlerindeki kritik eksikliklere dikkat çeken Zelenski, bu kapsamda Güney Kore'den resmi olarak destek talebinde bulundu.

Komşu Ülkelere Düşen İHA'lar Kriz Yarattı

Savaşın şiddeti sınırları aşarak komşu ülkelere de sıçradı. Ukrayna'ya ait olduğu değerlendirilen bir dronun Bulgaristan hava sahasına girdikten sonra patlaması Sofya yönetimini harekete geçirdi. Olayın ardından Bulgaristan, Ukrayna Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak izahat istedi. Öte yandan Moldova'nın Crocmaz köyü yakınlarında da askeri bir drona ait enkaz parçaları bulundu.

Uluslararası Toplumdan Acil Çağrılar

İngiltere'den Destek Vurgusu: İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, müttefik ülkelere yaklaşan kış mevsimi öncesinde Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini acilen artırma çağrısı yaptı.

Dinî Liderlerden Barış Mesajı: Vatikan'da gerçekleştirilen dualar sırasında sivillerin yaşamını yitirmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Papa, taraflara sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Maç Sırasında Dehşet Anları: Sahaya Yıldırım Düştü, 1 Futbolcu Öldü, 9 Yaralı Var İçeriği Görüntüle

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yıkıcı savaşın başlangıcından bu yana 16 binden fazla sivil hayatını kaybetti.