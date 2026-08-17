Flores’te bilanço ağırlaşıyor

Endonezya’nın Flores bölgesinde meydana gelen şiddetli deprem, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Yetkililer, deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında ulaşılması güç noktalardaki enkazların önemli bölümünün kaldırıldığını ve kapanan yolların yeniden ulaşıma açıldığını açıkladı.

Deprem nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin ise özellikle arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği bildirildi. Yetkililer, can kaybının 68’e, yaralı sayısının ise 213’e yükseldiğini duyurdu.

14 günlük acil durum ilan edildi

Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena, bölgede arama kurtarma, tahliye, sağlık, barınma, ulaşım ve altyapı çalışmalarının daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla 14 günlük acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari ise yaklaşık 1500 güvenlik personelinin afet bölgesinde görevlendirildiğini belirtti.

Bölgede depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 275 ton insani yardımın uçaklarla bölgeye gönderildiği bildirildi.

İki sahra hastanesi kuruldu

Depremden en fazla etkilenen bölgelerden Flores'e bağlı Ruteng'de sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için iki sahra hastanesi kuruldu.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir kayıp ihbarı yapılmadığını ancak olası ihtiyaçlara karşı arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

900’den fazla ev yıkıldı

Depremin ardından bölgede yüzlerce yapı kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre 900’den fazla ev tamamen yıkılırken, 1300’ü aşkın evde kısmi hasar meydana geldi.

Yaklaşık 5 bin kişi, güvenlik gerekçesiyle geçici barınma alanlarına yerleştirildi.

Deprem sonrasında meydana gelen heyelanlar da ulaşımı olumsuz etkiledi. Flores bölgesindeki yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümleri heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

235’ten fazla artçı kaydedildi

15 Ağustos’ta Flores bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Yetkililer, en büyüğü 6,2 olan en az 235 artçı deprem kaydedildiğini açıkladı.

Öte yandan Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında da 6,9 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, hasar tespitleri ve depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerinin de devam ettiği bildirildi.