İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli ailelere yönelik baskı ve kuşatmalar her geçen gün derinleşiyor. Nablus'a bağlı Kusra beldesinin Ras el-Ayn bölgesinde yaşayan Rukiyye Hassan’ın yaşadıkları, bölgedeki insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

2 yaşındaki kızı Hur'u tedavi ettirmek için evinden ayrılan anne Hassan, yolların İsrailliler tarafından kapatılması ve askerlerin engellemeleri yüzünden evine geri dönemiyor.

"Evim Gözümün Önünde Ama Ulaşamıyorum"

Yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde dile getiren Filistinli anne Hassan, hastane dönüşünde evine alınmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kızımı tedavi ettirmek için çıktım ancak daha sonra eve dönemedim. Evim gözümün önünde ama ona ulaşamıyorum. Ailem daha önce evimize istediği zaman girip çıkabiliyordu ancak gasbedicilerin evimizi kuşatmasının ardından durum tamamen değişti. Artık kapıyı açıp dışarı bile çıkamıyoruz."

Ailenin yaşadığı mağduriyet sadece eve girmekle sınırlı kalmadı. Yaklaşık bir süre önce evin yakınlarına çadır kuran İsrailliler, bölgeye giriş çıkışları tamamen kapatarak ailenin su, elektrik ve gıdaya erişimini kesti.

Ev Askeri Karargaha Dönüştürüldü, Aile Zorla Uzaklaştırıldı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) verilerine göre; 9 Ağustos’tan bu yana Ras el-Ayn bölgesinde 3 Filistinli aileye ait evler ağır kuşatma altında tutuluyor. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu yaklaşık 15 Filistinli bu evlerde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail askerlerinin başlangıçta kuşatmayı kaldırmak için müdahale etmediği, sağlık görevlileri ve gazetecilerin aileye ulaşmasını engellediği belirtildi. Daha sonra bölgeye giren askerlerin Hassan’ın ailesine ait eve el koyarak burayı askeri karargaha dönüştürdüğü öğrenildi. Askerlerin evi terk etmelerini istemesi üzerine aile, geçici olarak bir akrabasının evine sığınmak zorunda kaldı.

"Amacımız Ras el-Ayn Tepesi’nin Tamamına El Koymak"

Yıllardır alın teri döktükleri tarım arazilerine de artık yaklaşamadıklarını söyleyen Hassan, “Toprağımıza bir domates fidesi bile dikemiyoruz. Gasbediciler çevrede serbestçe hareket ederken biz kendi topraklarımızdan yararlanamıyoruz. Gördüğüm kadarıyla amaç, Ras el-Ayn Tepesi'nin tamamına el koymak” dedi.

Tüm baskılara rağmen evine dönme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Filistinli anne, "İnsan ancak kendi evinde huzur buluyor, inşallah evime döneceğim" diyerek direnişini dile getirdi.

Bölgeye Yardımlar Ulaştırılmaya Çalışılıyor

Kuşatma altındaki ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için Filistinli, İsrailli ve yabancı aktivistler bölgeye akın etti. Yanlarında su, gıda ve ilaç getiren aktivistlerin bölgeye girişleri ilk başta İsrail güçlerince engellenirken, daha sonra bazı temel yardımların ailelere ulaştırıldığı bildirildi.

Kusra Köy Meclisi Başkanı Abdulazim el-Vadi ise belde genelinde İsrail güçlerinin 16 eve el koyarak askeri karargaha dönüştürdüğünü, bölgedeki baskı ve zorunlu göç riskinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre; işgal altındaki Batı Şeria'da 2026 yılının başından bu yana artan saldırılar, yıkımlar ve tahliye uygulamaları nedeniyle yaklaşık 3 bin 800 Filistinli yerinden edildi. BM, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı kabul ediyor.