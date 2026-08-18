Güney Amerika ülkesi Venezuela, 24 Haziran tarihinde tarihin en büyük sarsıntılarından biriyle sarsıldı. Ülkeyi yasa boğan felaketin ardından arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürerken, resmi makamlardan gelen son rakamlar durumun vahametini gözler önüne seriyor.

39 Saniyede Gelen Felaket: İki Büyük Deprem Birden

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamalarda, 24 Haziran'da Venezuela'da sadece 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde devasa iki depremin meydana geldiği kaydedilmişti. Kısa süre içinde art arda gerçekleşen bu şiddetli sarsıntılar, ülkenin altyapısını ve yerleşim yerlerini adeta savaş alanına çevirdi.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısında Artış Sürüyor

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son bilgilendirmede, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 137 kişi daha artarak 6 bin 438'e çıktığını açıkladı. Bölgedeki hastanelerde ve sahra sağlık çadırlarında tedavi altına alınan yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğu bildirildi. Uzmanlar, enkaz kaldırma çalışmalarının derinleşmesiyle birlikte sahadan gelecek yeni verilerin endişeyle takip edildiğini belirtiyor.

La Guaira'da Hasar Tespit Raporu: Binlerce Konut Yüksek Riskli

Depremin en şiddetli hissedildiği ve en büyük can ile mal kaybının yaşandığı La Guaira eyaletinde yaraların sarılması için devlet kurumları seferber oldu. Meclis Başkanı Rodriguez, hükümetin şu ana kadar 335 yeni konutu güvenli şekilde hak sahiplerine teslim ettiğini duyurdu.

Yaraların sarılmasının aylar hatta yıllar alabileceği ifade edilirken, evsiz kalan binlerce vatandaş için geçici barınma merkezlerindeki yaşam mücadelesi aralıksız devam ediyor.