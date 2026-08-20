Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, depreme ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şu acı bilanço paylaşıldı:

Can Kaybı: Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e yükseldi. Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem! İçeriği Görüntüle

Yaralılar: Felakette yaralanan vatandaşların sayısı 907'ye çıktı.

Barınma Krizi: Şiddetli sarsıntı nedeniyle 900'den fazla ev tamamen yıkılırken, 1.300'ü aşkın evde kısmi hasar oluştu. Yaklaşık 5 bin kişi ise güvenli geçici barınma alanlarına yerleştirildi.

Artçı Sarsıntılar ve Ulaşım Çilesi Sürüyor

Ana depremin ardından bölgede hareketlilik bir an olsun durmadı. En büyüğü 6.2 olmak üzere 2 bin 700'ün üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi.

Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde ayrı bir depremin daha meydana geldiği bildirildi. Peş peşe yaşanan sarsıntıların tetiklediği heyelanlar, Flores bölgesi genelinde yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapattı. Ekiplerin bölgedeki arama-kurtarma ve yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.