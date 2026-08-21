Dünyada küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim krizi, mevsim normallerini altüst etmeye devam ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre, Pasifik Okyanusu'nun tropikal kesimlerindeki yüzey sularının normalden fazla ısınmasıyla ortaya çıkan El Nino iklim olayı bu yıl rekor düzeyde güçleniyor. Doğal bir iklim olayı olan bu durum, küresel sıcaklıkları kritik seviyelere taşıyarak aşırı hava olayları riskini katlıyor.

2027 Yılında Tarihin En Yüksek Sıcaklıkları Bekleniyor

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkileriyle birleşen bu devasa ısınmanın, 2027 yılını kayda geçen en sıcak yıl yapacağını bildiriyor.

Emsalsiz Bir Sinyal: İngiltere Meteoroloji Ofisi Uzun Vadeli Tahminler Başkanı Profesör Adam Scaife, tahminlerinde daha önce hiç bu kadar yoğun bir El Nino sinyali görmediğini belirterek durumun emsalsiz olduğunu vurguladı.

Sıcaklık Sapmaları 3 Dereceyi Aşabilir: Normal şartlarda deniz yüzeyi sıcaklıklarının 0,5 derece üzerine çıkmasıyla ilan edilen El Nino, bu kez mevcut ölçümlere göre 2 dereceden fazla üzerinde seyrediyor. Zirve noktasında bu sapmanın 3 dereceyi aşması bekleniyor.

Son 1000 Yılın En Güçlü Olayı Olabilir

ABD merkezli araştırma grubu Berkeley Earth'ten iklim bilimci Dr. Zeke Hausfather, durumun vahametine dikkat çekerek, ortalamanın 4 derece üzerinde bir seyir öngören bazı iklim gruplarının bulunduğunu belirtti. Hausfather, bunun gerçekleşmesi halinde bunun son 500 hatta son 1000 yılın en güçlü El Nino olayı olabileceğini ifade etti.

Dünyayı Neler Bekliyor? Aşırı Hava Olayları Kapıda

Okyanustan atmosfere salınan yoğun ısı, tüm dünyadaki hava ve rüzgar modellerini doğrudan etkiliyor:

Güney Asya ve Avustralya: Yaz muson yağmurları azalırken, Avustralya'da kuraklık ve orman yangınları riski tırmanıyor.

Amerika Kıtası: Peru, Ekvador ve ABD'nin güneyinde şiddetli sel tehditleri artıyor.

İngiltere ve Avrupa: Bölge, daha yağışlı ve fırtınalı sonbahar riskleriyle karşı karşıya kalıyor.

Birleşmiş Milletler'den "İnsani Kriz" Uyarısı

Sadece hava sıcaklıklarının artmasıyla kalmayan bu devasa kriz, gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), El Nino'nun risk altındaki ülkelerde milyonlarca insanı kriz seviyesinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakabileceği yönünde kritik uyarılarda bulundu.