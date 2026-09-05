İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı meydana geldi. Olayda Afyonkarahisarlı polis memuru Mehmet Ali Topatan ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Esenyurt’ta trafik uygulaması sırasında saldırı

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde saat 22.50 sıralarında meydana geldi.

Trafik uygulaması gerçekleştiren emniyet ekipleri, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir araca işlem yaptı. İşlemin ardından araç sürücüsü Ekrem A., polis ekiplerine silahla ateş açtı.

Saldırı sırasında polis memuru Mehmet Ali Topatan ağır yaralandı.

Afyonkarahisarlı polis Mehmet Ali Topatan şehit oldu

Silahlı saldırının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ancak Topatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan’ın görevi sırasında saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırgan Ekrem A. de hayatını kaybetti

Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A.’nın olayın hemen ardından yanında bulunan silahla intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ekrem A. da burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şehit polis Mehmet Ali Topatan evli ve iki çocuk babasıydı

Şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan’ın evli ve Zehra ile Zeynep isimli ikiz kız çocuklarının babası olduğu öğrenildi.

Görevi başında şehit olan Mehmet Ali Topatan’ın acı haberi ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Türkiye’nin yüreğini yakan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.