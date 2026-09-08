Kahramanmaraş Büyükşehir’den DMD Farkındalık Günü’nde Anlamlı Etkinlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ve "Engelsiz Kahramanmaraş" vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 7 Eylül Dünya Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir program düzenlendi.

DMD’li Çocuklar ve Aileleri Canlı Müzik Eşliğinde Keyifli Bir Gün Geçirdi

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Çamlıca Restoran’da gerçekleştirilen buluşmada, DMD hastası çocuklar ve aileleri akşam yemeğinde bir araya geldi. Canlı müzik dinletisi ve çocuklar için hazırlanan eğlenceli aktivitelerle renklenen program, ailelere günlük yaşamın yoğunluğunda moral ve motivasyon sağladı. Kasların zaman içinde zayıflamasına yol açan genetik bir hastalık olan DMD’ye dikkat çekilen etkinlikte, toplumsal duyarlılık ve sosyal dayanışma vurgulandı.

Ailelerden Başkan Fırat Görgel’e Teşekkür

Düzenlenen organizasyonla hatırlanmanın ve bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan aileler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Sefa Koçyatağı: "Fırat Görgel Başkanımızın davetiyle nezih bir ortamda bir araya geldik. Aileler birbirleriyle tanıştı ve birilerinin bizleri fark ettiğini görmek bizleri çok mutlu etti."

Enes Bulanıkoğlu: "Bizleri unutmayan, maddi ve manevi destek sağlayan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bu tür etkinlikler bizlere güç katıyor."

Melisa Kayabaşı & Ayten Yenibahar: DMD aileleri olarak böyle bir ortamda buluşmaktan duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Fırat Görgel ve ekibine teşekkür etti.