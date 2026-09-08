Tarım ve Orman Bakanlığı, üretime ve üreticiye destek olmak amacıyla tarımsal destekleme modelinde kapsamlı bir güncellemeye gitti. Yapılan son düzenlemeyle birlikte 2026 ve 2027 üretim yıllarına ait dekar başına destek katsayı değerlerinde hissedilir bir artış sağlandı.

2026 Üretim Yılı Desteğine Yüzde 50’yi Aşan Artış Bakanlık tarafından daha önce 2026 üretim yılı için dekar başına 310 TL olarak duyurulan destek katsayı değeri, yapılan yeni güncellemeyle 367 TL seviyesine çıkarıldı. Bu güncellemeyle birlikte, 2025 üretim yılında 244 TL olan dekar başına destek katsayısı, son iki yıl içerisinde toplamda %50,4 oranında artış göstermiş oldu.

2027 Hedefleri Şimdiden Netleşti Üretim planlamasını ve çiftçinin öngörülebilirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Bakanlık, 2027 üretim yılına ilişkin destek miktarını da ilan etti. Buna göre 2027 yılı için dekar başına belirlenen destek katsayı değeri 442 TL olarak uygulanacak.