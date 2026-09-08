ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 EYLÜL 2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Futbolseverler, "Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?", "Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta?" ve "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 8 Eylül Salı günü 6 karşılaşma oynanacak. Gecenin öne çıkan maçlarında Real Madrid, Inter'i konuk ederken Manchester City ise Porto deplasmanına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

UEFA'nın açıkladığı resmi fikstüre göre Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftası 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. İlk günün programında 6 karşılaşma bulunuyor.

8 Eylül 2026 Salı günü Şampiyonlar Ligi maçları:

19.45 | AEK Atina - LASK

19.45 | Club Brugge - Aston Villa

22.00 | Borussia Dortmund - Villarreal

22.00 | Porto - Manchester City

22.00 | Lille - Real Betis

22.00 | Real Madrid - Inter

Karşılaşmalar Türkiye saatiyle 19.45 ve 22.00'de başlayacak. UEFA'nın resmi fikstürü de AEK-LASK ile Club Brugge-Aston Villa maçlarının 18.45 CET, diğer dört karşılaşmanın ise 21.00 CET'te başlayacağını doğruluyor.

Şampiyonlar Ligi maçları bugün hangi kanalda?

Türkiye'de 8 Eylül Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları tabii Spor kanalları ve platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak. TRT Spor'un yayın programında AEK-LASK karşılaşması 19.45'te tabii Spor'da, Club Brugge-Aston Villa ise aynı saatte tabii Spor 1'de gösteriliyor.

Saat 22.00'de başlayacak dört karşılaşmanın tamamı da tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

Maç Saat Yayın AEK - LASK 19.45 tabii Spor Club Brugge - Aston Villa 19.45 tabii Spor 1 Borussia Dortmund - Villarreal 22.00 tabii Spor Porto - Manchester City 22.00 tabii Spor Lille - Real Betis 22.00 tabii Spor Real Madrid - Inter 22.00 tabii Spor

Real Madrid - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Real Madrid - Inter mücadelesi olacak. Santiago Bernabéu'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadele Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

Porto - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gecenin bir diğer önemli mücadelesinde Porto ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Estádio do Dragão'daki karşılaşmanın başlama saati 22.00. Mücadele Türkiye'de tabii Spor ekranlarından takip edilebilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta ne zaman tamamlanacak?

2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. UEFA'nın yeni formatında 36 takım lig aşamasında mücadele ediyor ve her ekip 8 farklı rakiple karşılaşıyor.

İlk haftanın ikinci gününde Barcelona-Feyenoord, Liverpool-Atlético Madrid, PSG-Slovan Bratislava, Sporting CP-Galatasaray ve Napoli-Arsenal gibi dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Fenerbahçe ise ilk maçında 10 Eylül Perşembe günü Roma'yı konuk edecek.

Özetle: Şampiyonlar Ligi'nde bugün 6 maç futbolseverlerle buluşacak. İlk maçlar 19.45'te, gece seansı ise 22.00'de başlayacak. Karşılaşmaların Türkiye yayın adresi tabii Spor olacak.