A Milli Kadın Voleybol Takımımız tarih yazmaya devam ediyor...

Filenin Sultanları, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı.

FIRTINA GİBİ BAŞLADIK: SET VERMEDEN MAĞLUP ETTİK

Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, Eda Erdem ve Vargas'ın önderliğinde ilk sette üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi.

Milliler, setin son bölümünde Hande Baladın'ın da katkısıyla 25-20'lik skorla öne geçti.

İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ın önemli skorerlerinden Boskovic'i etkisiz hale getirdi.

Milliler, başarılı oyununu set boyunca sürdürdü ve ikinci seti 25-19 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette de rakibine fırsat tanımayan Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-0 kazanarak büyük finale adını yazdırdı.

BU KEZ SIRPLARA RÖVANŞI VERMEDİK

Filenin Sultanları ile Sırbistan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde de karşı karşıya gelmişti. Türkiye, rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İki takım bugüne kadar 32 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 18'ini Sırbistan, 14'ünü ise Türkiye kazandı.

Filenin Sultanları, kritik yarı final mücadelesinde aldığı 3-0'lık galibiyetle bir kez daha finale yükselmenin sevincini yaşadı.

4. KEZ FİNALDEYİZ: BİR KEZ DA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUK!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası tarihinde 4. kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Filenin Sultanları, 2003'te Polonya 3-0, 2019'da ise Sırbistan'a 3-2 yenilerek organizasyonu ikinci tamamlamıştı.

Ay-Yıldızlılarımız, 2023 yılında ise Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.