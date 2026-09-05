Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli başladı. İlk 25 dakikada iki takım da çok sayıda top kaybı yaparken 26. dakikada Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda skoru üstünlüğünü sürdüremedi ve Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile beraberliği buldu. İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Ederson'un başarılı kurtarışlarıyla oyuna tutunan sarı-lacivertliler, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 2-1 geriye düştü. Kalan bölümde gol olmayınca Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 2-1'lik skorla 3 puanı alan taraf oldu.

İlk yarı

16. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Trossard, çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ederson ayaklarıyla gole engel oldu.

22. dakikada Trossard'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Olaitan uzaktan sert vurdu, kaleci Ederson son anda uzanarak topu kornere tokatladı.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan taç atışını Brown ceza sahasına uzun kullandı. Savunmadan seken topu önünde bulan Skriniar, kale sahası içinden topu filelere gönderdi: 1-0.

38. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Trossard'ın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden pasa hareketlenen Rıdvan Yılmaz, kale sahası dışından sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

43. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood, önce Rıdvan'ı, ardından da Emirhan'ı geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

İlk 45 dakika karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Olaitan, soldan savunmanın arkasına sarkan Vlahovic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

66. dakikada kaleci Ederson'un kullandığı kaleci vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu alan Vedat Muric ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Nübel gole izin vermedi.

67. dakikada Olaitan'ın ara pasında sağdan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın çaprazdan vuruşunda, açıyı kapatan Ederson meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen atakta Olaitan soldan atağa katılan Orkun Kökçü'yü topla buluşturdu. Kaleci Ederson'un açıldığını gören bu futbolcu, penaltı noktası üzerinde boş pozisyondaki Vlahovic'e pasını aktardı. Golcü oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

81. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Trossard, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.