Süper Lig’in 4. haftasında futbolseverlerin gözü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Derbide düdük Halil Umut Meler’e ait olacak. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu

İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde hakem Halil Umut Meler’in derbi geçmişi de dikkat çekiyor.

Meler, daha önce Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan 3 Süper Lig karşılaşmasında görev yaptı. Bu maçların 2’sini Beşiktaş kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

19 Temmuz 2020’de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etti. 21 Mart 2021’deki mücadele ise 1-1 beraberlikle tamamlandı. Meler’in yönettiği son Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ise siyah-beyazlı ekip, 2 Nisan 2023’te Kadıköy’de rakibini 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçlara göre Fenerbahçe, Halil Umut Meler’in yönettiği Beşiktaş derbilerinde henüz galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Derbi öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat Muriç.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Fenerbahçe derbiye moralli çıkacak

Sezona Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, daha sonra toparlanarak iç sahada TÜMOSAN Konyaspor’u mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Olimpik Lyon’u geçerek uzun bir aranın ardından Devler Ligi’nde mücadele etme hakkı elde ederken, Süper Lig’de de Samsunspor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş 6 puanla Kadıköy’e geliyor

Süper Lig’de ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, haftaya 6 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Çorum FK karşısında aldığı 6-2’lik farklı galibiyetle moral buldu. Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanından da 3 puanla ayrılarak ligdeki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’de tek eksik Asensio

Derbi öncesinde Fenerbahçe’de tek eksik oyuncu Marco Asensio. Sakatlığı bulunan İspanyol futbolcunun Beşiktaş karşısında forma giymesi beklenmiyor.

TÜMOSAN Konyaspor maçında kafa travması nedeniyle gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu’nun ise mücadelede forma giyebilecek durumda olduğu belirtildi. İyileşen Mert Günok da derbide görev yapabilecek.

Fenerbahçe’de ayrıca Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi.

Beşiktaş’ta eksik bulunmuyor

Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş’ta sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekip, tam kadro olarak Kadıköy’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, iki takımın sezonun ilk derbisindeki mücadelesine sahne olacak.