Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe’nin zorlu turnuva öncesi kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüp, devler arenasında ter dökecek 36 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı
Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Archie Brown, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Ognjen Mimovic, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir
Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante.
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.
LİSTEDE YER ALMAYAN DÖRT FUTBOLCU
Oosterwolde, Söyüncü, Becao ve Mert Hakan Yandaş, UEFA'ya gönderilen 36 isimlik listenin dışında kaldı.
Kulüp, bu tercihlerin gerekçesine dair bir açıklama paylaşmadı.
MAÇ TAKVİMİ
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki maç takvimi şu şekilde:
1’inci Hafta: 10 Eylül / Fenerbahçe – Roma / 19.45
2’nci Hafta: 14 Ekim / Aston Villa – Fenerbahçe / TSİ 22.00
3’üncü Hafta: 20 Ekim / Fenerbahçe – Slavia Prag / 19.45
4’üncü Hafta: 4 Kasım / Fenerbahçe – Liverpool / 20.45
5’inci Hafta: 25 Kasım / Shakhtar – Fenerbahçe / TSİ 23.00
6’ncı Hafta: 9 Aralık / LASK - Fenerbahçe / TSİ 23.00
7’nci Hafta: 20 Ocak / Fenerbahçe – Villarreal / 20.45
8’nci Hafta: 27 Ocak / Atletico Madrid - Fenerbahçe / TSİ 23.00