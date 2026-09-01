Sarı-kırmızılı kulüp, milli golcünün transferi konusunda Porto ile bonuslar dahil yaklaşık 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan genç yetenek, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geliyor.

Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül kimdir? Kaç gol attı ve kariyerinde hangi takımlarda oynadı? İşte genç yıldız hakkında merak edilen tüm detaylar...

Deniz Gül Kimdir? (Kariyeri ve Biyografisi)

2 Temmuz 2004 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya gelen Deniz Gül, 1.92 metre boyunda ve santrafor mevkisinde görev yapmaktadır. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve ceza sahası içindeki bitiriciliği ile dikkat çeken genç futbolcu, Türkiye milli takım tercihini de A Milli Takım'dan yana kullanmıştır.

Futbola İsveç'in altyapı kulüplerinde (Stuvsta IF, Segeltorps IF, IF Brommapojkarna, AIK) başlayan Deniz Gül, 2021 yılında Hammarby IF altyapısına transfer oldu.

Doğum Tarihi / Yaşı: 2 Temmuz 2004 (22 yaşında)

Doğum Yeri: Stockholm, İsveç

Boy: 1,92 m

Mevki: Santrafor (Forvet)

Uyruk: Türkiye / İsveç

Deniz Gül Hangi Takımlarda Oynadı?

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Deniz Gül, genç yaşına rağmen Avrupa'nın önemli liglerinde deneyim kazandı.

Hammarby IF (İsveç): 2021-2024 yılları arasında altyapı ve A takım kadrosunda yer aldı. Hammarby TFF (Kiralık): Gelişimini sürdürmesi amacıyla Ettan North ligi temsilcisinde forma giydi. FC Porto (Portekiz): 2024 yazında 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz kulübüne transfer oldu. Galatasaray (Türkiye): 2026-2027 sezonu başında sarı-kırmızılı kulübe transfer oldu.

Kariyer İstatistikleri: Kaç Maçta Kaç Gol Attı?

Deniz Gül, profesyonel kariyeri boyunca çıktığı tüm kulüp müsabakalarında ve uluslararası organizasyonlarda gelişen performansıyla dikkat çekti.

Takım / Lig Maç Sayısı Gol Asist Hammarby TFF (Ettan North) 22 14 0 Hammarby IF (Allsvenskan & Kupa) 15 1 2 FC Porto (Liga Portugal, Kupa & Avrupa) 44 7 2 Kariyer Toplamı 81+ 22+ 4+

Not: Porto formasıyla 2025/26 sezonunda Portekiz Süper Ligi'nde 29 maçta 5 gol kaydeden genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi ve Portekiz Kupası kulvarlarında da skora katkı sağladı.