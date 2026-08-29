Süper Lig’de 2026-2027 sezonun heyecanı yaşanıyor.
Ligin 3. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Stanimir Stoilov’un çalıştırdığı Göztepe, hakem Mehmet Türkmen’in düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ
Göztepe, 16. dakikada Novatus Miroshi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
GALATASARAY GERİ DÖNDÜ
Galatasaray, Davinson Sanchez'in 33. dakikada Davinson Sanchez ile attığı golle devreye 1-1 gitti.
Galatasaray, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle durumu 3-1 yaptı.
SKORU JUAN BELİRLEDİ
Göztepe'de Juan, 65. dakikada maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.
OSIMHEN 5 GOLE ULAŞTI
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de 3 hafta sonunda 5 gole ulaştı.