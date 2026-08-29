Süper Lig’de 2026-2027 sezonun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 3. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Stanimir Stoilov’un çalıştırdığı Göztepe, hakem Mehmet Türkmen’in düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ

Göztepe, 16. dakikada Novatus Miroshi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

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GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, Davinson Sanchez'in 33. dakikada Davinson Sanchez ile attığı golle devreye 1-1 gitti.

Galatasaray, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle durumu 3-1 yaptı.

SKORU JUAN BELİRLEDİ

Göztepe'de Juan, 65. dakikada maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

OSIMHEN 5 GOLE ULAŞTI

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de 3 hafta sonunda 5 gole ulaştı.