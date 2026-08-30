Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup ederken, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Rafael Leao da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.

Galatasaray’ın son yıllardaki bazı önemli transferlerinde görüşmeleri yürüten menajer George Gardi, Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı takıma transfer süreci hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Leao için uzun transfer görüşmeleri yapıldı

Rafael Leao transferinin 3-4 aydan daha uzun bir süre önce başladığını belirten Gardi, görüşmelerin kolay olmadığını ifade etti.

Leao’nun Milan’da 7 yıl geçirmiş üst düzey bir futbolcu olduğunu belirten Gardi, Portekizli oyuncunun Galatasaray’a gelme fikrine başından beri sıcak baktığını söyledi.

Gardi, Leao’nun transfer süreci boyunca kendisine ulaşan bazı teklifleri geri çevirdiğini ve sonunda Galatasaray’a gelmeyi güçlü şekilde istediğini dile getirdi.

Premier Lig’den de önemli teklif geldi

Rafael Leao’ya farklı ülkelerden yüksek maliyetli teklifler geldiğini aktaran Gardi, Premier Lig’den de önemli bir teklif aldıklarını açıkladı.

Leao’nun çocukluk hayalinin Premier Lig’de forma giymek olduğunu belirten Gardi, buna rağmen Galatasaray’ın oyuncuya sunduğu atmosferin transfer kararında etkili olduğunu söyledi.

Gardi, Galatasaray’da oyuncunun göreceği tutku, sevgi ve mutluluğun başka kulüplerde aynı şekilde bulunamayacağını Leao’ya anlattıklarını ve oyuncunun bu projeye inandığını ifade etti.

Milan bonservis bedelinde indirime gitti

Transferin Milan açısından da kolay olmadığını belirten Gardi, İtalyan kulübünün başlangıçta Rafael Leao için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğini söyledi.

Gardi, transferin daha uygun şartlarda tamamlanabilmesi için ağustos ayının son haftasına kadar beklendiğini ve doğru zamanlamayla pazarlığın sonuçlandırıldığını aktardı.

"Galatasaray dünyanın en iyi hücum hatlarından birine sahip"

Rafael Leao’nun transferinin Galatasaray ve Türk futbolu açısından önemli olduğunu vurgulayan Gardi, sarı-kırmızılı takımın hücum hattına da dikkat çekti.

Gardi, Victor Osimhen, Leroy Sane ve Rafael Leao gibi yıldızların bir araya gelmesiyle Galatasaray’ın dünyanın en iyi hücum hatlarından birine sahip olduğunu savundu.

"Buraya gelmeye ikna oldu"

Rafael Leao ile son iki ay içerisinde birçok kez görüştüklerini belirten Gardi, Portekizli futbolcunun Galatasaray’a gelme konusunda ikna olduğunu söyledi.

Leao ile Avrupa'nın farklı ülkelerinden kulüplerin ilgilendiğini belirten Gardi, bazı kulüplerin daha yüksek maaş teklifleri sunduğunu da ifade etti.

Buna rağmen transferin Galatasaray açısından büyük bir başarı olduğunu söyleyen Gardi, Leao’nun sarı-kırmızılı formayla kupa kazanabileceğine ve kariyerinde yeniden futbolun en üst seviyesine çıkabileceğine inandığını belirtti.

Gardi, son olarak Galatasaray ile ilgili gündeme gelen diğer transfer iddiaları hakkında ise yeni transferler konusunda yorum yapmak istemediğini ifade etti.