Vargas ile karşılaşmaya iyi başlayan ay-yıldızlı takım, 15-10 öndeyken Almanya'ya ikinci molasını aldırdı. Rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen A Milli Takım, birinci seti 25-18 kazandı.

Almanya, ikinci sete iyi başladı. Savunmada rakibine karşılık veremeyen milliler, 6-1 geriye düştü ve bu sette ilk mola talebi Türkiye'den geldi. Molanın ardından toparlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, farkı kapatmaya çalışsa da Almanya sayılar bulmayı sürdürdü. Ay-yıldızlı takım, file önünde kaptan Eda Erdem, çaprazda Derya Cebecioğlu ile farkı 2 sayıya düşürse de kritik anlarda hata yapmayan Almanya, seti 25-22 önde bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü set dengeli bir oyunla başladı. Taraftar desteğini arkasına alan milliler, bu sette daha az hata yaptı. A Milli Takım, 7 sayılık (7-14) üstünlük yakaladı ve Almanya mola aldı. İyi oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-18 üstün tamamladı ve durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü set çekişmeli geçti. Vargas'ın etkili servisleri ve sayılarıyla milliler skoru 16-13'e getirdi ve rakibine mola aldırdı. Moladan dönüşte Almanya, üst üste 3 sayı buldu ve eşitliği (16-16) yakalayınca bu kez A Milli Takım molaya gitti. Bu andan sonra 5-0'lık seri bulan Türkiye'de son bölümde Vargas yeniden performansıyla ön palan çıktı ve ay-yıldızlılar seti 25-22, maçı da 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlı takım, 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan ile finale çıkmak için mücadele edecek.

Bakan Bak’tan millilere destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Millileri çeyrek final maçında yalnız bırakmadı. Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte saha kenarında takip etti.

Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na: Harikasınız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, yarı finale yükselen Filenin Sultanları'na "Harikasınız" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanı Duran'dan tebrik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonasında Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımını sosyal medya hesabından kutladı.

Duran paylaşımında, "Şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği daha geride bırakan Milli Takımımızın heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Şampiyonluk için yolları açık olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de A Milli Kadın Voleybol Takımını "Şampiyonluk için yolları açık olsun" sözleriyle tebrik etti.

Türkiye-Sırbistan yarı finali, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası biletini aldı

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye, Almanya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kaldı. Bu sonuçla milli takım, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi.

Statü gereği Avrupa Şampiyonası'nda "ilk 3 sırayı" alan takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Yarı finale yükselen 4 takım arasında yer alan İtalya, son şampiyon olduğu için 2027 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

İtalya'nın organizasyona direkt gitmesi nedeniyle Dünya Kupasına katılmayı garantileyen Türkiye'nin yanı sıra 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde mücadele edecek Sırbistan ve Polonya da 2027 Dünya Kupası'nda yer alacak.

Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'da organize edilecek.