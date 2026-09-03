Türkiye ile Almanya arasındaki kritik çeyrek final karşılaşması, bugün saat 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Filenin Sultanları Yarı Final Peşinde

Avrupa Şampiyonası’nda A Grubu’nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, oynadığı 5 karşılaşmanın 4’ünden galibiyetle ayrılarak üst tura yükseldi. Son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşan Türkiye, rakibini 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Millilerin turnuvadaki en önemli hücum silahlarından biri ise Melissa Vargas oldu. Son 16 turu öncesindeki süreçte 123 sayı üreten Vargas, ortaya koyduğu performansla Filenin Sultanları’nın başarısında önemli rol oynadı.

Türkiye, Almanya karşısında da galibiyet elde ederek Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 6. kez yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Almanya'nın Hedefi Yarı Final

Almanya ise A Grubu'nu 4. sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Giulio Bregoli yönetimindeki Alman ekibi, son 16 turunda Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Almanya, Türkiye karşısında galip gelerek uzun bir aranın ardından Avrupa Şampiyonası'nda yeniden son dört takım arasına kalmayı hedefliyor.

Grup Aşamasında Türkiye Kazanmıştı

İki takım Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında da karşı karşıya gelmişti. Filenin Sultanları, Almanya karşısında sergilediği başarılı performans sonucunda parkeden 3-1 galip ayrılmıştı.

Şimdi gözler Sinan Erdem Spor Salonu’na çevrildi. Türkiye, Almanya engelini aşması halinde CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.

Türkiye-Almanya çeyrek final karşılaşması bugün saat 19.00’da başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.