Filenin Sultanları dolu dizgin ilerleyişini sürdürüyor.

Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

ÇEYREK FİNALDEYİZ

Filenin Sultanları, Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Milliler, çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

GRUBU İKİNCİ SIRADA BİTİRMİŞTİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup olmuştu.

Türkiye, bu sonuçla A Grubu'nu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bitirdi.

ALMANYA'YA KARŞI EZİCİ ÜSTÜNLÜK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaşacağı Almanya'yı son 5 günde ikinci kez, iki takım arasında oynanan son 30 maçta ise 22. kez mağlup etmek için sahaya çıkacak.

Filenin Sultanları'nın Panzerleri geçmesi halinde yarı finaldeki rakibi, Polonya - Hollanda eşleşmesinin galibi olacak.