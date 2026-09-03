UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yeni sezon lig aşaması heyecanı başlıyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, oyuncu listesini UEFA'ya teslim etti.

Söz konusu liste daha sonra kulüp tarafından da bizzat açıklandı.

GALATASARAY'IN KADROSU

UEFA'ya bildirilen listede yer alan isimler şu şekilde:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai.

Orta saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün.

Hücum: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül.

KADROYA ALINMAYANLAR

Takımda yer alan 6 isim ise geniş listede kendine yer bulamadı.

Kadroya alınmayan 6 isim şu şekilde sıralandı:

“-Kaan Ayhan

-Arda Ünyay

-Kazımcan Karataş

-Eyüp Aydın

-Can Armando Güner”

UEFA KADRO KURALLARI NASIL

Takımlar Avrupa kadrolarında en fazla 25 oyuncu bildirilebilir.

Bu oyuncuların en az 2 tanesinin kaleci olma zorunluluğu bulunuyor.

Bu 25 kişilik kontenjanın en az 8 tanesi "kulüp/ülke altyapısında yetişmiş" oyunculara ayrılması gerekiyor.

Altyapı kriteri sağlanamadığı takdirde toplam kadro sayısı 25'ten düşürülüyor.