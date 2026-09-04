Türk futbolunda haftanın heyecanı tavan yapıyor! Trendyol Süper Lig’de 4. hafta ve Trendyol 1. Lig’de 6. hafta mücadeleleriyle tempolu yarış sürerken; Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig ekipleri sezonun ilk maçıyla sahaya iniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre futbolseverleri bu hafta sonu tam anlamıyla bir futbol şöleni bekliyor. Süper Lig’de dev derbi nefesleri kesecek, alt liglerde ise yeni sezonun ilk düdükleriyle birlikte heyecan fırtınası esecek.

İşte profesyonel liglerde haftanın gün gün tam maç programı:

TRENDYOL SÜPER LİG (4. HAFTA)

Haftanın en kritik randevusunda Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Haftanın açılışı ise Başakşehir-Galatasaray mücadelesiyle yapılıyor.

Bugün: 20.00 Başakşehir - Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın: 17.00 Erzurumspor FK - TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir) 20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Chobani Stadyumu)

6 Eylül Pazar: 17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan) 17.00 Arca Çorum FK - Eyüpspor (Çorum Şehir) 20.00 Kocaelispor - Samsunspor (Kocaeli Stadyumu) 20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi: 20.00 Göztepe - Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel) 20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)



TRENDYOL 1. LİG (6. HAFTA)

Lig’de zirve yarışı kızışıyor. Haftanın kapanışında Manisa FK ile Bursaspor zorlu bir randevuda puan mücadelesi verecek.

Yarın: 16.00 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül) 20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü - SMS Grup Sarıyer (Aktepe) 20.00 Orfa Yapı Pendikspor - Eminevim Ümraniyespor (Pendik)

6 Eylül Pazar: 20.00 Antalyaspor - Ekenler Beton Sivasspor (Antalya Stadyumu) 20.00 Batman Petrolspor - Fatih Karagümrük (Batman Şehir) 20.00 Muğlaspor - Vanspor FK (Muğla Atatürk)

7 Eylül Pazartesi: 17.00 İstanbulspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 17.00 Turka Esenler Erokspor - Kayserispor (Esenler Erokspor) 20.00 Manisa FK - Bursaspor (Manisa 19 Mayıs) 20.00 Mardin 1969 - Bodrum FK (21 Kasım Şehir)



NESİNE 2. LİG (1. HAFTA - SEZON AÇILIŞI)

Lig’de Kırmızı ve Beyaz grupta ilk hafta maçlarının tamamı 6 Eylül Pazar günü oynanacak.

Kırmızı Grup (6 Eylül Pazar)

16.00 KCT 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor

16.00 AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

16.30 Adana 01 - Erzincan Futbol Yatırımları

17.00 Kütahyaspor - İskenderunspor

17.00 Karacabey Belediyespor - Serikspor

17.00 Sultan Su İnegölspor - 12 Bingölspor

19.00 MKE Ankaragücü - Ankara Demirspor

19.00 Fethiyespor - 52 Orduspor FK

Beyaz Grup (6 Eylül Pazar)

16.30 Efor Çay Erbaaspor - Muşspor

16.30 Hatayspor - Güzide Gebzespor

16.30 GMG Kastamonuspor - Çorluspor 1947

17.00 Somaspor - 68 Aksaray Belediyespor

17.00 Arnavutköy Belediyesi - Aliağa Futbol

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Ankaraspor

19.00 Menemen FK - İnegöl Kafkasspor

19.00 Seza Çimento Elazığspor - Sebatspor

19.00 ISBAŞ Isparta 32 - Adana Demirspor

NESİNE 3. LİG (1. HAFTA)

Lig'de gruplarda yeni sezon heyecanı başlıyor.

1. Grup (6 Eylül Pazar)

16.30 Amasyaspor - Gölcükspor

16.30 Karadeniz Ereğli Bld. - Fatsa Bld.

17.00 İnkılap Futbol - Zonguldakspor

17.00 Beykoz Anadoluspor - K.Çekmece Sinopspor

17.00 Galataspor - Pazarspor

17.00 Yalova FK 77 - Tokat Belediyespor

17.00 Silivrispor - Beykoz İshaklıspor

19.00 Orduspor 1967 - Düzce Cam Düzcespor

19.00 Karabük İdmanyurdu - Kartal Bulvar Kartalimen

2. Grup

Yarın: 17.00 Bursa Yıldırımspor - Söke 1970

6 Eylül Pazar: 16.30 Kepezspor - Eskişehir Anadoluspor 16.30 Etimesgutspor - Karşıyaka 16.30 1922 Akşehirspor - Bursa Nilüfer 17.00 Balıkesirspor - Bucaspor 1928 17.00 Bigaspor - Uşakspor 19.00 Eskişehirspor - Alanya 1221 19.00 Altay - Denizli İdmanyurdu 1959 19.00 Gaziemir G.O.G. Spor - Ayvalıkgücü Bld.



3. Grup (6 Eylül Pazar)

16.00 Bitlis 1916 - 1964 Silifkespor

16.00 Yeni Malatyaspor - Karaman FK

16.00 Ayos Osmaniyespor - Yaz Sigorta Adaletgücü

16.00 Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurtspor

16.00 Ağrı 1970 - Açıkalın Erciyes 38

16.30 Adanaspor - Niğde Belediyesispor

16.30 Kırıkkale FK - Karaköprü Belediyespor

19.00 Yozgat Bld. Bozokspor - Kırşehir Futbol

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu - Mazıdağı Fosfatspor