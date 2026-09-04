Türk futbolunda haftanın heyecanı tavan yapıyor! Trendyol Süper Lig’de 4. hafta ve Trendyol 1. Lig’de 6. hafta mücadeleleriyle tempolu yarış sürerken; Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig ekipleri sezonun ilk maçıyla sahaya iniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre futbolseverleri bu hafta sonu tam anlamıyla bir futbol şöleni bekliyor. Süper Lig’de dev derbi nefesleri kesecek, alt liglerde ise yeni sezonun ilk düdükleriyle birlikte heyecan fırtınası esecek.
İşte profesyonel liglerde haftanın gün gün tam maç programı:
TRENDYOL SÜPER LİG (4. HAFTA)
Haftanın en kritik randevusunda Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Haftanın açılışı ise Başakşehir-Galatasaray mücadelesiyle yapılıyor.
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Bugün:
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20.00 Başakşehir - Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
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Yarın:
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17.00 Erzurumspor FK - TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
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20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Chobani Stadyumu)
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6 Eylül Pazar:
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17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)
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17.00 Arca Çorum FK - Eyüpspor (Çorum Şehir)
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20.00 Kocaelispor - Samsunspor (Kocaeli Stadyumu)
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20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Papara Park)
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7 Eylül Pazartesi:
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20.00 Göztepe - Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)
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20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
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TRENDYOL 1. LİG (6. HAFTA)
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Lig’de zirve yarışı kızışıyor. Haftanın kapanışında Manisa FK ile Bursaspor zorlu bir randevuda puan mücadelesi verecek.
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Yarın:
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16.00 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
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20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü - SMS Grup Sarıyer (Aktepe)
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20.00 Orfa Yapı Pendikspor - Eminevim Ümraniyespor (Pendik)
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6 Eylül Pazar:
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20.00 Antalyaspor - Ekenler Beton Sivasspor (Antalya Stadyumu)
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20.00 Batman Petrolspor - Fatih Karagümrük (Batman Şehir)
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20.00 Muğlaspor - Vanspor FK (Muğla Atatürk)
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7 Eylül Pazartesi:
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17.00 İstanbulspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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17.00 Turka Esenler Erokspor - Kayserispor (Esenler Erokspor)
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20.00 Manisa FK - Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
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20.00 Mardin 1969 - Bodrum FK (21 Kasım Şehir)
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NESİNE 2. LİG (1. HAFTA - SEZON AÇILIŞI)
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Lig’de Kırmızı ve Beyaz grupta ilk hafta maçlarının tamamı 6 Eylül Pazar günü oynanacak.
Kırmızı Grup (6 Eylül Pazar)
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16.00 KCT 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor
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16.00 AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
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16.30 Adana 01 - Erzincan Futbol Yatırımları
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17.00 Kütahyaspor - İskenderunspor
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17.00 Karacabey Belediyespor - Serikspor
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17.00 Sultan Su İnegölspor - 12 Bingölspor
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19.00 MKE Ankaragücü - Ankara Demirspor
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19.00 Fethiyespor - 52 Orduspor FK
Beyaz Grup (6 Eylül Pazar)
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16.30 Efor Çay Erbaaspor - Muşspor
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16.30 Hatayspor - Güzide Gebzespor
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16.30 GMG Kastamonuspor - Çorluspor 1947
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17.00 Somaspor - 68 Aksaray Belediyespor
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17.00 Arnavutköy Belediyesi - Aliağa Futbol
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19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Ankaraspor
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19.00 Menemen FK - İnegöl Kafkasspor
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19.00 Seza Çimento Elazığspor - Sebatspor
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19.00 ISBAŞ Isparta 32 - Adana Demirspor
NESİNE 3. LİG (1. HAFTA)
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Lig'de gruplarda yeni sezon heyecanı başlıyor.
1. Grup (6 Eylül Pazar)
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16.30 Amasyaspor - Gölcükspor
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16.30 Karadeniz Ereğli Bld. - Fatsa Bld.
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17.00 İnkılap Futbol - Zonguldakspor
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17.00 Beykoz Anadoluspor - K.Çekmece Sinopspor
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17.00 Galataspor - Pazarspor
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17.00 Yalova FK 77 - Tokat Belediyespor
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17.00 Silivrispor - Beykoz İshaklıspor
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19.00 Orduspor 1967 - Düzce Cam Düzcespor
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19.00 Karabük İdmanyurdu - Kartal Bulvar Kartalimen
2. Grup
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Yarın: 17.00 Bursa Yıldırımspor - Söke 1970
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6 Eylül Pazar:
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16.30 Kepezspor - Eskişehir Anadoluspor
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16.30 Etimesgutspor - Karşıyaka
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16.30 1922 Akşehirspor - Bursa Nilüfer
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17.00 Balıkesirspor - Bucaspor 1928
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17.00 Bigaspor - Uşakspor
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19.00 Eskişehirspor - Alanya 1221
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19.00 Altay - Denizli İdmanyurdu 1959
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19.00 Gaziemir G.O.G. Spor - Ayvalıkgücü Bld.
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3. Grup (6 Eylül Pazar)
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16.00 Bitlis 1916 - 1964 Silifkespor
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16.00 Yeni Malatyaspor - Karaman FK
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16.00 Ayos Osmaniyespor - Yaz Sigorta Adaletgücü
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16.00 Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurtspor
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16.00 Ağrı 1970 - Açıkalın Erciyes 38
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16.30 Adanaspor - Niğde Belediyesispor
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16.30 Kırıkkale FK - Karaköprü Belediyespor
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19.00 Yozgat Bld. Bozokspor - Kırşehir Futbol
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19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu - Mazıdağı Fosfatspor