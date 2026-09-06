A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak. Türkiye - İtalya finali, saat 19.00'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ay-yıldızlılarımız, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti ve adını bir kez daha finale yazdırmayı başardı. Son şampiyon Filenin Sultanları Turnuvanın son şampiyonu Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı hedefliyor. Millilerimiz, bu sezon FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon bitirmişti. Rakibimiz İtalya ise Polonya'yı 3-1 mağlup ederek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.