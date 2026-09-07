Manisa ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda 3 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Y.G, E.P, A.G, M.V. ve E.P'nin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile imalatında kullanılan malzemeler şube müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

- Operasyon

Manisa merkezde ve Mersin'in Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde belirlenen adreslere 3 Eylül'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 sentetik hap üretim makinesinin bulunduğu imalathane tespit edilmişti.

Adreslerdeki aramalarda 1 milyon 983 bin 540 sentetik ecza hap, 1 ton 917 kilogram pregabalin, 2 milyon 486 bin basıma hazır boş kapsül ve 27 bin 290 boş blister (tablet veya kapsüllerin korunmasını sağlayan ambalaj) ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.