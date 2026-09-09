TÜİK Temmuz 2026 İnşaat Maliyet Endeksi Verilerini İlan Etti: Yıllık Artış Yüzde 28,33 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ait İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre inşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,15, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %28,33 oranında artış gösterdi.

Malzeme ve İşçilik Maliyetlerindeki Son Durum

İnşaat sektörünün iki temel kalemi olan malzeme ve işçilik endekslerinde yükseliş trendi devam etti:

Malzeme Endeksi: Aylık bazda %1,28 artarken, yıllık bazda %27,13 artış kaydetti.

İşçilik Endeksi: Aylık bazda %0,92 yükselirken, yıllık bazda %30,51 seviyesine ulaştı.

Bina ve Bina Dışı Yapılarda Değişim Oranları

Bina inşaatı ile altyapı projelerini kapsayan bina dışı yapılardaki maliyet değişimleri şu şekilde gerçekleşti:

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi: Aylık bazda %1,15 , yıllık bazda %28,33 arttı.

Bina Dışı Yapılar (Altyapı vb.): Aylık bazda %1,38, yıllık bazda %28,19 oranında artış gösterdi.

Kaynak TUİK